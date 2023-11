Sanità | in Lombardia vaccini gratis | per la salute? No | per gli affari Non se ne danno per inteso | non sanno più cosa inventarsi

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) A questo punto la domanda è: dove vogliono arrivare? Davanti al crollo delle vaccinazioni, quelle sul Covid anzitutto, ma per contagio, per estensione anche le altre, sull’influenza, annessi e connessi,vogliono ancora i crociati della siringa? Non lo vedono che è finita, che la battaglia è per