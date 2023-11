Sam Altman | Microsoft assume ex Ceo di OpenAI | guiderà team su intelligenza artificiale

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – Sam, il co-fondatore di, società madre di ChatGPT, si unisce a, doveun nuovodi ricerca sull’avanzata. La notizia, annunciata dall’amministratore delegato di, Satya Nadella in persona, arriva dopo cheera stato estromesso senza preavviso dalla carica di Ceo di, nel consiglio di amministrazione dello scorso venerdì. Anche Greg Brockman, cofondatore died ex presidente che si è dimesso dopo il licenziamento di, si unirà a. Nel frattempo, Emmett Shear, ex Ceo del servizio di streaming di Amazon Twitch, entrerà a far parte di ...