Salvo Belfiore | «Tecnologia ed estetica al servizio dell' isolamento energetico»

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) - Il consulente ed esperto in sistemi dioperativo a Catania spiega i vantaggi dei nuovi cappotti hi-tech: «Soluzioni innovative e di valore senza rinunciare al design moderno» Catania, 20 novembre 2023 -edal: nel mondo'edilizia anche i cappotti possono dire la loro in termini di design senza rinunciare alle migliori performance energetiche ed estetiche. Pelli decorative, superfici materiche, finiture modulari, complementi di superficie su misura, rivestimenti hi-tech: tante soluzioni che nascono dalla sintesi tra un know how tecnico-progettuale di alto livello e la ricercaa bellezza architettonica. «Si tratta di sistemi a cappotto innovativi e ...