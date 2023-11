Salvini | “Momento migliore per pace fiscale | azzerare contenziosi e pendenze”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) – ”Qualedi questo per unache azzeri il contenzioso tra i cittadini e l’Agenzia delle entrate, e unaedilizia che liberi gli uffici comunali da tutte le pendenza?”. Il ministro delle Infrastrutture, Matteo, lancia il messaggio nel corso del convegno ‘Sviluppo infrastrutture e trasporti. Determinati a cambiare il futuro della Calabria e dei calabresi’. ”Ma se uno ha 20 centimetri di antibagno, di finestra, di grondaia, di veranda o scantinato che non risultano, non è più normale liberare gli uffici tecnici e comunali da quelle centinaia di migliaia di pratiche? I comuni incassano dei soldi e questi cittadini, dopo una vita, entrano pienamente in possesso della propria abitazione”, spiega il ministro. ”Io cerco di applicare un ...