Salerno | in pensione medico di base | assistenza a rischio

Leggi su zon

(Di lunedì 20 novembre 2023) Un guaio per tutti i pazienti. Sui rioni collinari di, e nello specifico nelle frazioni di Ogliara, Sant’Angelo, Rufoli e Sordina, a partire dal prossimo 24 Novembre ildidella zona andrà in. Ad ora, non sono stati trovati ancora sostituti adatti. Per ora, infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano “Le Cronache“, non sembra esserci chi possa rimpiazzarlo. Ancora nessuno è pronto a raggiungere i rioni collinari anche solo due volte alla settimana. Un problema critico, che va risolto il prima possibile. Infatti, l’altrodi famiglia dei rioni collinari diha raggiunto il limite dei pazienti e non può averne altri. Allo stato attuale, ilavrebbe in cura poco meno di 1400 pazienti. Infatti, circa 300 avrebbero già ...