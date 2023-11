Salario minimo | verso lo scontro in commissione | il centrosinistra prepara l’ostruzionismo per bloccare la delega al governo

(Di lunedì 20 novembre 2023) È la stessa identica strategia che la maggioranza, lo scorso luglio, ha adottato sul tema del voto ai fuorisede: prendere una proposta di legge delle opposizioni ed emendarla, nellacompetente, affinché diventi unaal. Così, l’esecutivo ottiene diversi mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi sul tema. A subire lo stesso trattamento, domani 21 novembre, potrebbe essere la proposta di legge presentata dalsul. Un emendamento firmato dai capigruppo del centrodestra, che dovrebbe ottenere la maggioranza inLavoro alla Camera, esorta il«a intervenire in materia di retribuzione dei lavoratori e contrattazione collettiva», entro 6 mesi, con uno o più decreti ...

Salario minimo : Schlein - 'governo non ha coraggio di dire sì o no'

Salario minimo, Scotto (Pd): "Destra vuole gabbie salariali, lo impediremo"

' Oggi ho letto in Tv un paragrafo dell'emendamento con cui la destra consegna al Governo la delega sul #salariominimo. C'è scritto nero su bianco che faranno le gabbie salariali per la contrattazione ...

“In Italia non esiste il salario minimo”, Sarker scagionato La Repubblica

"Niente caporalato nella catena di minimarket H24", archiviata l'inchiesta a Torino

Le paghe basse e gli orari prolungati non sono sufficienti a integrare il reato di caporalato "anche poiché non c'è nessuna norma sul salario minimo" ...

Salario minimo, Scotto: “La nostra battaglia sarà senza quartiere. Da Meloni atto molto grave, tratta il Parlamento come un soprammobile”

“La destra continua a non rispondere sulla nostra richiesta di inserire per legge una soglia minima oraria per i salari. La nostra battaglia in commissione Lavoro sarà senza quartiere. Domani chiedere ...