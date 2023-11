Rugby | scomparso a 58 anni Hannes Strydom | seconda linea del Sudafrica campione del mondo 1995

Leggi su sportface

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è spento all’età di 58delche vinse la Coppa delnel. Domenica è rimasto vittima di un incidente stradale in cui ha perso la vita. L’ex compagno di squadra Kobus Wiese ha spiegato che la macchina in cui viaggiavasi è scontata con un taxi nei pressi della città mineraria di Emalahleni, nella provincia di Mpumalanga, in. Dopo oltre 14di carriera e 21 presenze in nazionale,, laureato in farmacia, era diventato imprenditore ed aveva fondato due aziende farmacologiche. SportFace.