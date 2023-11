Rugby | nell’URC allungano Leinster e Glasgow È dominio irlandese

Leggi su oasport

(Di lunedì 20 novembre 2023) Si è conclusa la quinta giornata dell’UnitedChampionship e se l’equilibrio stagionale non si spezza, sonoWarriors le prime squadre a provare una piccola fuga. Ma la classifica resta corta, con le franchigie irlandesi a farla da padrona. In vetta, come detto, ci sono i dubliners e gli scozzesi a 20 punti, con ilche ha demolito gli Scarlets 54-5, mentresi è imposta contro la Benetton Treviso per 26-12. Alle loro spalle, anche loro con 4 vittorie e 1 ko, seguono le altre due irlandesi Ulster e Connacht a 18 punti, con i nordirlandesi che hanno vinto 24-17 contro i Lions, mentre i ragazzi di Galway si sono imposti 12-13 in casa degli Sharks. A 17 punti seguono l’Edimburgo (4 successi e una sconfitta) e il Munster (3 vittorie, 1 pareggio e 1 ko), con gli ...