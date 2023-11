Royston Drenthe ha smesso con il calcio | si è divertito

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 novembre 2023)è uscito di scena, stavolta per davvero. Di ritiri ne aveva già annunciati diversi, pur avendo solamente 36 anni: classe 1987, come Lionel Messi che ha appena alzato il Pallone d’Oro e Karim Benzema che ha incantato l’Europa fino a un paio di mesi fa, o come Novak Djokovic fresco trionfatore alle Atp Finals.ha detto basta dagli sprofondi del Kozakken Boys, squadra olandese il cui nome pare quello di una squadra di Fantadi fan di Libor Kozak. Ha detto basta e lo ha fatto col cuore leggero di chi si è, non con quello pesante di chi ha dissipato un talento fisico che quando aveva vent’anni sembrava debordante. La sua è una storia di passioni vissute in maniera intensa, senza mai negarsi: se qualcuna di queste non coincideva con il pallone, beh, peggio per il ...