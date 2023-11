Rompere il silenzio dei maschi

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 20 novembre 2023) La violenza contro le donne chiama in causa l’ordine sociale, il linguaggio, tutto. Rispondere con la mistica delle manette è solo un parlar d’altro, questa destra col lessico sempre in erezione cancella l’essenziale: si balocca con l’esorcismo della punizione, e rimuove il problema dell’educazione, della prevenzione, di come contrastare le sub-culture dell’abuso e dello stupro