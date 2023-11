Romanista ebreo | vergognoso post delle sorelle influencer della Lazio | la rivolta sui social

(Di lunedì 20 novembre 2023) ““. E’ questo iladesivo antisemitaato in bella mostra su TikTok da due, tifosissime. Le ragazze hanno oltre 100mila follower sui, ma evidentemente hanno pensato bene di voler dare un colpo decisivo al numero di utenti che le seguono. Peccato però che la metodologia scelta non sia stata tra le più ortodosse, per usare un eufemismo. Appio Latino. ‘Sporco’ e accoltella il collega al volto e all’inguine: arrestato rider 51enne Iladesivo antisemita con la scritta ‘’ Le ragazze hanno eso in bella mostra al derby e portato orgogliosamente in trasferta a ...

"Romanista ebreo". Le sorelle influencer della Lazio postano l'adesivo antisemita su TikTok

In bella mostra c'è lo sticker "". Da Anna Frank ad Hitlerson 88, in curva 20 anni di stupidità: "Il vero problema sono i tifosi che non zittiscono i fascisti" di Giuseppe Scarpa, ...

«Romanista ebreo», l'adesivo antisemita delle sorelle laziali influencer da 100mila follower Corriere Roma

Calcio: «giallorosso ebreo»per il gip è tifo, non razzismo Corriere Roma

“Romanista ebreo”. Le sorelle influencer della Lazio postano l’adesivo antisemita su TikTok

Giada e Beatrice Cavaleri, 100 mila follower in due, hanno condiviso le immagini dello sticker all’Olimpico e a San Siro. La condanna sui social: “Vanno ...

Belgio-Azerbaigian, Lukaku segna 4 gol in 20 minuti

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Il Belgio è in vantaggio per 4-0 sull'Azerbaigian al termine del primo tempo della partita di Bruxelles valida per il gruppo F delle qualificazioni europee. Assoluto mattatore ...