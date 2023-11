Roma | si fingeva maestro di skate per molestare i ragazzini | gli approcci nel parco di Colle Oppio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023), loboard come pretesto per adescare minorenni. Coinvolto un 45enne a: l’uomo è indagato per molestie e adescamento.è il posto preferito dagliboarder e dai rapper. Molti ragazzi si vedono lì per iniziare e condividere la propria arte. C’era anche un uomo di 45 anni, ora indagato, che usava quei luoghi per ben altri scopi. Il motivo era di natura carnale. Cercava ragazzi da portare con sé, come è successo con Marco (nome di fantasia usato anche da Repubblica al momento del racconto) che lo ha conosciuto perchè attratto dalla capacità di insegnare “trick” – così definiscono le acrobazie sullo– ai più giovani. Poi le presentazioni: “Sono qui per insegnare l’arte dello ...