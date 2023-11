Roma | per Lukaku serve un sacrificio | Abraham piace all’Aston Villa

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Lasta pensando a come riscattaredal Chelsea e si pensa a qualche cessione: il principale indiziato èLasta già pensando al riscatto di Romeluin estate dal Chelsea, ma per farlo servirà undi mercato è l’indiziato principale è Tammy. L’attaccante inglese, fermo ai box per un infortunio, potrebbe essere il candidato per la cessione: ha molto mercato in Premier League e, come riportato dal Corriere dello Sport, l’Astonci sta pensando.