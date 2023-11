Roma | Marinone sui dehors | “Il compito è combattere abusivismo e irregolarità”

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 20 novembre 2023), 20 novembre 2023 – “Il tessuto economico della Capitale va sostenuto. Oggi ildell’amministrazione èsoprattutto, sostenendo le imprese sane e corrette” dichiara il consigliere capitolino del Pd Lorenzo. “Non ho condiviso la protesta contro la proroga delle regole Covid per l’occupazione di suolo pubblico. Non si deve tornare indietro. Abbiamo potuto assistere in questi anni al recupero di molte piazze abbandonate. Se realizzati rispettando decoro, spazi e contesti urbani, ihanno rappresentato una opportunità di rivitalizzazione di luoghi e vie altrimenti bui e potenzialmente insicuri.- continua il consigliere- è sbagliata e da rifiutare l’equazione tra osp e malamovida, perché non si contano le ...