Roma | caos sfratti | che cosa succede?

(Di lunedì 20 novembre 2023) A, che sarebbero aumentati di tre volte in un anno: 6.591 nel 2022, contro i circa 2.200 di un anno fa. Quasi nella totalità per morosità incolpevole, cioè gente che non riesce a pagare l’affitto. Un segnale di crìsi: inflazione, perdita dei sussidi e tagli. Secondo dati Istat e dell’Agenzia delle Entrate, molti cittadini si trovano sotto un reddito minore dei 15.000 euro l’anno. L’allarme lo ha fatto partire la Caritas con il report «Le città parallele» che contiene tutti i numeri di questa emergenza. A completare il contesto, come si evince dal documento, 14 mila famiglie in graduatoria per un alloggio popolare, con un’attesa media di dieci anni. L'articolo proviene da Italia Sera.

