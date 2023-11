Roma | ancora un lancio di bottiglie contro un mezzo ATAC | danneggiata vettura all’Eur

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Vandali in azione nella serata di ieri a, presa di mira unaferma al capolinea. In fuga gli autori. Sul caso indagano i Militari dell’Arma dei Carabinieri. Ecco cosa è successo. Prendono di mira le vettureferme al capolinea in attesa di iniziare la corsa. E gli scaglianodi vetro danneggiando, spesso, i finestrini. A novembre, nella Capitale, è il secondo episodio in pochi giorni: che si tratti di sbandati, vandali, ubriachi, o – peggio– persone in “preda alla noia” (passateci l’espressione) non èappurato. Di certo ci sono però i danni per le riparazioni a carico dell’azienda.– ilcorrieredellacitta.com Bus ...