Rodriguez | problemi in nazionale La sue condizione

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023)inper il difensore del Torino, il capitano granata tiene in ansia Juricinper il difensore del Torino, il capitano granata tiene in ansia Juric. Un lieve problema al tallone che non gli ha permesso di scendere in campo contro il Kosovo, per il resto dovrebbe recuperare ed esserci contro il Bologna. Lo scrive Tuttosport.