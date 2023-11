Roberta Capua colpita da un lutto devastante | l’annuncio toccante sui social

Leggi su tvzap

(Di lunedì 20 novembre 2023) Personaggi tv.da un: se n’è andata oggi – È l’addio più difficile.ha condiviso con i fan il grande dolore che sta provando in queste ore. La conduttrice sta affrontando unimportante. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, dove li hanno visti l’ultima volta: le novità sul caso Leggi anche: Meteo, arriva il gelo in Italia: le date da cerchiare in rosso sul calendariosaluta per sempre la sua adorata mamma, Marisa Jossa, con la quale aveva condiviso il successo di Miss Italia. Entrambe erano state infatti incoronate reginette, una nel 1986 e l’altra nel 1959. Marisa Jossa è stata la ...