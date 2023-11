Ritrovata Carol Bugin | la 16enne scomparsa da Mestre L’annuncio di Zaia fa tirare a tutti un sospiro di sollievo

(Di lunedì 20 novembre 2023), lada giovedì da, è stataieri sera a San Donà di Piave. A daree a farundiè stato il governatore del Veneto, Luca, con un post sui social atteso e che, specie in Veneto, è stato accolto con soddisfazione e gioia. «Si conclude fortunatamente nella maniera migliore una vicenda che aveva tenuto col fiato sospeso la nostra comunità– scrive il governatore su Facebook – . Grazie di cuore a chi ha condiviso la sua foto sperando in un epilogo positivo. E grazie alle forze dell’ordine che hanno condotto le ricerche!»., la ...

Ritrovata Carol - la 16enne scomparsa da Mestre : per lei aveva lanciato un appello anche la sorella di Giulia Cecchettin

Carol Bugin è stata ritrovata - era scomparsa a Mestre. L'appello della sorella di Giulia Cecchettin : «Vi prego - non di nuovo»

Ritrovata 16enne scomparsa in Veneto

23.0816enne scomparsa in VenetoBugin, la 16enne scomparsa da giovedì da Mestre, è stataa San Donà di Piave. Ne dà notizia il presidente della Regione Veneto, Zaia. "Si conclude ...

Carol Bugin è stata ritrovata, era scomparsa a Mestre: l'ultima telefonata alla madre, con chi doveva vedersi ilmessaggero.it

Ritrovata Carol, la 16enne scomparsa da Mestre: per lei aveva lanciato un appello anche la sorella di Giulia Cecchettin TGCOM

Cagliari, blitz dei carabinieri: decine di arresti per traffico di droga

Cagliari blitz dei carabinieri decine di arresti per traffico di droga anche a Genova, Forlì, Firenze: perquisizioni anche per indagati ...

Fiaccolata in ricordo di Giulia, oggi riflessione nelle scuole

ROVIGO - Candele accese a Rovigo, come lacrime nel buio, per ricordare Giulia Cecchettin e la sua morte difficile da accettare, con una fiaccolata spontanea lanciata via social ...