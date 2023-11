Rinnovo Kvaratskhelia | parla l’agente | “Ci saranno cambiamenti”

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 20 novembre 2023) Direttamente dalla Georgia le parole della agente disul suo futuro a Napoli e su Aurelio De Laurentiis. Ieri sera Khvichaha giocato la seconda partita con la sua Georgia nel corso della sosta per le Nazionali. L’esterno georgiano ha giocato un ottima partita contro la Spagna e ha siglato un’altra rete. Purtroppo per lui, però, il risultato finale è stati di 3-1 in favore degli iberici.è ora atteso a Castel Volturno per riunirsi alla squadra e fare la conoscenza del nuovo tecnico del Napoli, Walter Mazzarri. FuturoKhvicha, già dal match l’Atalanta potrebbe tornare a far coppia d’attacco con Victor Osimhen che dovrebbe rientrare dall’infortunio. In questa fase centrale della ...