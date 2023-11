Rilanciate le offerte MediaWorld per Black Friday 2023 | non solo iPhone 14

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 20 novembre 2023) Occhio alle. In occasione deltanti siti di e-commerce stanno proponendointeressanti per diversi prodotti di tecnologia, ma quest’oggi vogliamo soffermarci su ciò che proponeper quanto riguarda alcuni dispositivi di stampo Apple. Ci sono infatti degli sconti molto interessanti che potrebbero far comodo a vari utenti. Spicca la presenza dell’14 Mezzanotte da 128GB di memoria interna che può contare su un prezzo di 749 euro, in questo caso è stato applicato uno sconto del 6,25% sui 799 euro precedenti. Interessanti leper: non14 sotto i ...