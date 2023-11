Rihanna e tutti i suoi hair look

Leggi su panorama

(Di lunedì 20 novembre 2023) Considerata una tra le pop star mondiali più influenti e camaleontiche in circolazione,non ha mai avuto paura di rischiare e negli anni ha scelto di esprimersi tramite le sue acconciature. Sono infatti numerosi e vari i tagli e le tinte che la cantante delle Barbados ha alternato nel tempo, stupendo il pubblico e dettando tendenze. See on Instagram In attività da oltre 20 anni,ha scelto per il suo debutto una lunga chioma color cioccolato con un ciuffo laterale. Nel 2007 ha raggiunto il successo mondiale con il singolo Umbrella e per il music video ha optato per un corvino bob asimmetrico, chioma che l’anno seguente si è trasformata in un pixie cut e successivamente in un razor cut dal ciuffo color rame, un taglio dal tono strong e molto particolare che ha donato al suo stile un tocco punk. Il 2010 ha visto la cantante ...