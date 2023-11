Richie Rich – Il più ricco del mondo | film su Italia1 | trama | attori e cast

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sera, lunedì 20 novembre 2023, alle 21:20 in tv in prima serata su, va in onda il– Il piùdelche nel 1994 cercò di sfruttare la fama raggiunta dal “ragazzo d’oro” Macaulay Culkin (Mamma ho perso l’aereo). Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.– Il piùdelè un dodicenne che ha tutto ciò che si possa desiderare: una casa enorme, una macchina volante, un cane parlante e un maggiordomo personale. Tuttavia,è ...