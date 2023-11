Restituita a 85enne casa occupata | distrutte le sue cose

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Hanno compiuto una violenza indicibile nei miei confronti: spero che paghino per quello che mi hanno fatto. Non si ruba e non si trattano così le case altrui”. E’ lo sfogo che la donna di 85 anni di Quarto (Napoli) a cui nei giorni scorsi era statala, poi, affida al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Oggi le forze del ordine, alla presenza del sindaco di Quarto Antonio Sabino, hanno restituito alla legittima assegnataria l’alloggio che però è stato completamente devastato e vandalizzato. “Qui a, differenza della storia del sig. Monfrecola, – commenta Borrelli – non c’è stata solidarietà ma, anzi, l’invasione diè stata tollerata, se non supportata. Segno di una mentalità contorta che alimenta questa guerra tra poveri sui quali i ...

