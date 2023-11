Resistenza agli antibiotici | cos’è | come si manifesta e come si combatte

Leggi su dilei

(Di lunedì 20 novembre 2023) Siamo nel bel mezzo della settimana mondiale sull’uso consapevole degli. Questi farmaci hanno letteralmente rivoluzionato la cura delle malattie infettive di origine batterica, ma oggi, anche per le cattive abitudini, stanno perdendo sempre più la loro efficienza, almeno nei confronti di specifiche specie batteriche. Per questo, per ricordare quanto siano preziosi glioccorre utilizzarli al meglio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) organizza la World AMR Awareness Week – WAAW. L’obiettivo è “prevenire insieme la antimicrobico-”., ovvero fare in modo che glinon perdano efficacia. Un impegno che vale per tutti. Cosa sono gliSi tratta di una classe di farmaci, che prende il via in qualche modo ...