Regolamento imballaggi | l’asse destra-sinistra per limitare i target Ue sul riutilizzo che penalizzano l’Italia

Leggi su open.online

(Di lunedì 20 novembre 2023) Il voto del Parlamento europeo sul tanto discussosuglisi avvicina. Mercoledì 22 novembre, l’Eurocamera è chiamata a esprimersi definitivamente sul provvedimento, che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal di Bruxelles. In Commissione Ambiente il testo è stato approvato senza troppi problemi, ma in vista del voto in plenaria – che in caso di via libera spianerebbe la strada all’approvazione definitiva del– le cose potrebbero complicarsi. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati presentati oltre 500 emendamenti. E tra questi, ce ne sono alcuni che portano la firma di diversi europarlamentari italiani, appartenenti a forze politiche molto eterogenee tra loro. L’obiettivo è quello di salvaguardare la filiera italiana del riciclo, uno dei parametri di economia circolare su cui ...