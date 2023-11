Reggio Calabria | 2 medici onocologici sospesi per somministrazione di “farmaci guasti”

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 20 novembre 2023) Denuncia dei carabinieri del Nas per un primario del GOM e il suo vice, 20 nov. (askanews) – Un ex primario del reparto Oncologico del Grande Ospedale Metropolitano (Gom) “Bianchi Melacrino Morelli” die il suo vice sono statiper un anno dall’esercizio dell’attività medica in seguito alla denuncia dei Carabinieri del NAS (Nucleo Anti Sofisticazioni) per aver somministrato ai pazienti “”. I due sono accusati anche di Falsità materiale e ideologica, abuso d’ufficio e truffa.L’attività investigativa, durata circa 9 mesi, vede indagati complessivamente 7 individui ed è partita dalla denuncia di un dirigente medico che aveva rilevato delle anomalie sul diario clinico di un paziente. Durante l’indagine, ...