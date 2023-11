(Di lunedì 20 novembre 2023) L'si è fermata per Jannik. In tantissimi davanti alla tv, con numeri. Semplicemente: mai unadi tennis aveva fatto registrare numeri così alti. Non solo: collegati in ...

Record Sinner - Djokovic: è la partita più vista di sempre in Italia

L'Italia si è fermata per Jannik. In tantissimi davanti alla tv, con numeri. Semplicemente: mai una partita di tennis aveva fatto registrare numeri così alti. Non solo: collegati in migliaia attraverso i siti, i social, ...

Atp Finals: ancora un record per match Sinner su Sky - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Djokovic cannibale, ma per Sinner la sconfitta è un trampolino di lancio

Il Maestro dei maestri è Novak Djokovic, ma Jannik Sinner sta imparando in fretta e molto bene. Il verdetto delle Finals torinesi ci proietta già sulla prossima stagione. La sfida è lanciata, lo sport ...

Djokovic claims record-breaking seventh ATP Finals crown

Novak Djokovic delivered a masterclass to defeat home favourite Jannik Sinner to clinch his record-breaking seventh ATP Finals title. The Serbian was at his very best in a 6-3, 6-3 win against the ...