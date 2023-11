Rebel Moon | Zack Snyder sul director' s cut | Un film vietato ai minori di tale portata non dovrebbe esistere

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 20 novembre 2023)parla con orgoglio delle versioni vietate aidell'epopea, anticipando che saranno molto più violente e diverse dalla versione PG-13.torna a parlare del suo, nuovo ambizioso progetto fantascientifico, e delle versioni vietate aiin arrivo. Come anticipato in precedenza,- Parte 1: Figlia del Fuoco e- Parte 2: La sfregiatrice approderanno su Netflix in una duplice versione, PG-13 e Rated. "Sono molto orgoglioso della versione PG-13, la versione per un pubblico più ampio, perché direi che soddisfa davvero unamitologica fantastica, senza tempo", ha ...