Ranking Atp aggiornato a lunedì 20 novembre | Djokovic fa 400 da numero uno | Sinner avvicina Medvedev

(Di lunedì 20 novembre 2023) Ecco ilAtp202023, al termine delle Atp Finals di Torino. Novaktrionfa al Pala AlpiTour e consolida ulteriormente la sua leadership, chiudendo la stagione da1 per l’ottava volta in carriera. Il serbo, inoltre, scrive una nuova pagina di storia perché raggiunge le 400 settimane al1. Alle sue spalle Carlos Alcaraz e Daniil, mentre al quarto posto c’è il grande protagonista delle Finals, Jannik, che rosicchia 600 punti su, portandosi a poco più di mille lunghezze (1110 per la precisione) dalla terza piazza. Per quanto riguarda gli altri azzurri, Musetti chiuderà la stagione tra i primi 30, Arnaldi e Sonego in top 50, mentre ...

Calendario Atp 2023: le date di tutti i tornei mese per mese

SVELATO IL CALENDARIODELLA STAGIONE 2024 Ildi fine 2022 ci dice che il tennis ha un nuovo re ed è Carlos Alcaraz, ma le variabili che hanno contraddistinto la scorsa annata sono state ...

Sinner-Medvedev, dove vederla e quando giocano la semifinale delle Atp Finals: precedenti e ranking ilmessaggero.it

Ranking ATP: La situazione di questa settimana. Novak Djokovic sfonda il muro degli 11 mila punti conquistati LiveTennis.it

Novak Djokovic beats Jannik Sinner in straight sets to win record 7th ATP Finals title

Djokovic had already secured the year-end No. 1 ranking for a record-extending eighth time by winning his opening match at the ATP Finals. After this tournament, Djokovic will become the first player ...

Tutti i segreti e i retroscena di Sinner e del suo team

Dai tecnici al manager e all’agente, una squadra al servizio dell’azzurro: "Ringrazio il mio team senza il quale nulla sarebbe stato possibile" ...