Ranking ATP 20 novembre 2023 | Jannik Sinner resta quarto | ma si avvicina a Medvedev ed allunga su Rublev e Tsitsipas

(Di lunedì 20 novembre 2023) Aggiornato ilATP al termine delle ATP Finals: non ci sono variazioni in termini di posizioni, ma sono sensibili le variazioni in termini di punti:saldo in quarta posizione, sial russo Daniil, terzo, edsul russo Andrey, e sull’ellenico Stefanos, quinto. Il serbo Novak Djokovicancora sull’iberico Carlos Alcaraz, rafforzando ulteriormente il numero 1 ATP di fine stagione, mentre il tedesco Alexander Zverev stacca il danese Holger Rune, ottavo, il quale a sua volta si avvantaggia sul polacco Hubert Hurkacz.ATP Lunedì 201 Novak Djokovic ...