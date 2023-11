Raised By Haze | uscito l’album di debutto

Leggi su funweek

(Di lunedì 20 novembre 2023) La band prog italianaBydopo aver firmato per la Rockshots Records ha pubblicatodiTouch The Sky,il 17 novembre e preceduto dal singolo Prediction. Il primo full-length deiBy, fondati dal chitarrista Gabriele Robotti e caratterizzati dalla voce soul di Valentina Tesio, è un viaggio musicale come nessun altro e incarna l’essenza della band. Gabriele Robotti, la forza creativa deiBy, afferma: «Byè un viaggio musicale che non conosce limiti. Touch The Sky è un’esplorazione di emozioni e stili musicali, e vi invitiamo a unirvi a noi in questo viaggio esilarante». Valentina Tesio, la vocalist della band, aggiunge: «Sono onorata ...