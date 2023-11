Hotel Radisson Collection Santa Sofia Milan: torna in vita il lusso degli anni Sessanta

In questi anni viene costruito il palazzo sede storica di Allianz Italia e che oggi è sede delHotel Santa Sofia Milan , il quinto hotel di lusso in Italia del gruppo. Con una ...

Radisson Collection Hotel Palazzo Touring Club Milan, l'albergo per i veri viaggiatori Vanity Fair Italia

Hotel a Milano: com'è il Radisson Collection Santa Sofia Vanity Fair Italia

Radisson Hotel Group and Crown Regency Hotels & Resorts to launch new Radisson Individuals resort in Panglao, Philippines

Radisson Hotel Group and Crown Regency Hotels & Resorts has today announced the signing of the Crown Regency Grand Paradise Resort Bohol, a member of Radisson Individuals, a brand-new five-star resort ...

Romanian developer and US company to invest EUR 630 mln in man-made lagoons in seven European cities

Romanian developer Forty Management has announced a new partnership with US company Crystal Lagoons to develop man-made lagoons in seven new cities across Europe. The Lagoon City concept will be ...