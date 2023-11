Rabbia di Beatrice | che sbotta anche con Vittorio | “Pugnalata alle spalle”

Leggi su biccy

(Di lunedì 20 novembre 2023) La calma nella casa del Grande Fratello è durata poco, la regina di cuori è tornata.Luzzi si è sentita tradita da chi in questi giorni le era stato più vicino ed è esplosa in uno sfogo fatto die delusione. Alla base di tutto ancora l’unico “errore” della Luzzi in questo GF. L’attrice nelle ultime 48 ore ha notato atteggiamenti insoliti da parte di diversi gieffini e ieri sera ha chiesto spiegazioni al suo nuovo bff,Menozzi (accusato da Garibaldi di avere una tresca con la Luzzi). Il modello dopo un po’ di domande dell’amica è capitolato ed ha ammesso di aver chiesto a Giuseppe il permesso per dormire con lei: “Prima di dormire con te gli ho chiesto a lui se la cosa lo infastidiva. L’ho fatto per una questione di rispetto“. Continuando a parlare conha ...