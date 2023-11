Qui lo spumante si chiama Trabocco

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 20 novembre 2023) Sui quaranta chilometri di costa chietina d’Abruzzo che va da Francavilla a San Salvo, il mare assume un carattere speciale grazie all’alternarsi di numerose strutture in legno che sembrano essere agganciate al mare quasi a casaccio. In realtà nulla è lasciato al caso, quel complesso sistema simile a palafitte è uno dei macchinari di pesca da terra più antichi, che i contadini abruzzesi hanno sfruttato in passato per catturare il pesce senza i rischi dello spingersi al largo del mare. Quello del, così siquesta struttura – di cui oggi ne contiamo circa trenta in tutta la costa riconosciuta come la Costa dei Trabocchi –, è diventato uno dei simboli identitari d’Abruzzo e, dopo un periodo di abbandono, ha dato vita a numerosi progetti di rilancio grazie al recupero e restauro delle strutture e la conversione in ristoranti. Progetti che ...