Quel bravo ragazzo non era tale e nessuno se n' era accorto

(Di lunedì 20 novembre 2023) Faccio fatica a comprendere il meccanismo per il quale, un, con pochi anni in meno rispetto alla mia generazione, arrivi a pensare che una giovane donna sia diventata roba sua. Che sia sua proprietà. Faccio fatica a comprendere perché i sogni, le speranze, l'amore da donare e ricevere di Giulia, avrebbero dovuto per forza di cose modellarsi al volere del suo fidanzato Filippo. Come se quest'ultimo si sentisse in dover di guidare sulla dritta via colei che, per qualche transitorio tempo, è stata la sua fidanzata. Come se lui avesse l'onere di scegliere e decidere la dritta via altrui. Secondo il proprio volere. Come se, in un contesto di scelte, armati di presunta superiorità decisionale, si sentisse non solo il bisogno, ma anche una patologica necessità di determinare tutto. Non solo la propria vita ma anchela degli altri. E di un'altra, ...