Quarta Repubblica | ospiti e anticipazioni stasera | 20 novembre 2023

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 novembre 2023) Questa sera, lunedì 20, su Rete 4 torna, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono glidi, 20, di? Di seguito tutte leSpazio all’attualità con l’omicidio di Giulia Cecchettin, con numeri e cifre sul femminicidio in Italia e lo scontro politico tra destra e sinistra. Nel corso della puntata il generale Mario Mori sarà intervistato da Nicola Porro. Ed ...