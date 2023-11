Quando Sharon Stone pagò il salario di Leonardo DiCaprio | “Le sarò per sempre grato”

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 novembre 2023)lo stipendio di un giovaneper ‘Pronti a morire (The Quick and the Dead)’, film del 1995 diretto da Sam Raimi e interpretato dalla stessacon Gene Hackman. A sostenerlo è Variety citando un’intervista a E! News dell’attore. All’epoca, nonostanteavesse ricevuto la candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista per il film del 1993, ‘Buon compleanno Mr. Grape (What’s Eating Gilbert Grape)’, era ancora poco conosciuto al grande pubblico e la TriStar Pictures si rifiutò di ingaggiarlo per il ruolo di Kid in Pronti a morire. La, però, lo voleva a tutti i costi e rinunciò a parte del suo compenso per pagare il giovane attore. “Leper...