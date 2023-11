“Punteggio di eccellenza per i rider è discriminatorio” | la sentenza del Tribunale del Lavoro di Palermo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) È “” il “sistema di selezione” dei, da parte di Foodinho (gruppo Glovo), che, attraverso un “di“, offre migliori “se non maggiori” opportunità di, perché possono scegliere in anticipo gli slot delle “successive” prestazioni, “a coloro che si dimostrino maggiormente produttivi” con più consegne e “disponibili” in orari serali, fine settimana e festivi. Lo ha stabilito la sezionedeldiaccogliendo un ricorso di Nidil Cgil, Filcams Cgil e Filt Cgil, rappresentati dagli avvocati Giorgia Lo Monaco, Maria Matilde Bidetti, Carlo de Marchis e Sergio Vacirca. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.