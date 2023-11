Pubblico e privato di nuovo insieme per collaborare alla valorizzazione e alla tutela del bene comune

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 20 novembre 2023) (Adnkronos) - Riparte da Milano “NelleMieMani – C'è molto di più in ogni tazza”: il percorso di cura e rigenerazione urbana promosso da Nescafé Milano, 20 novembre 2023. La costruzione di un futuro migliore e più sostenibile, per sé e per gli altri, è fatta di piccoli gesti: azioni semplici e quotidiane, ma consapevoli. Oltre una tazza di Nescafé, nelle mani di ognuno c'è la possibilità di contribuire e assistere al cambiamento in modo partecipativo, dalle scelte individuali, le abitudini e le pratiche di ogni giorno finocura emanutenzione di quei luoghi che sono il simbolo di una socialità viva e presente. Continua il percorso di cura e rigenerazione urbana promosso con il progetto “NelleMieMani -C'è molto di più in ognitazza” di Nescafé – il caffè solubile più amato al mondo – in collaborazione con le ...