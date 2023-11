Programmi per comprimere PDF gratuiti

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 20 novembre 2023) I PDF sono diventati lo standard per la condivisione di documenti; il loro successo si deve a varie caratteristiche: sono protetti da scrittura quindi si è abbastanza sicuri che un documento inviato via Mail rimanga lo stesso; il file PDF è sempre uguale qualsiasi programma si utilizzi per vederlo e lo stesso file può essere letto senza problemi anche su uno smartphone, su iPad e su un Ebook Reader. Un problema comune dei PDF è che, a volte, la dimensione del file può essere davvero grossa anche diverse centinaia di MB, rendendo molto difficile condividerlo via chat (su WhatsApp il limite di grandezza per i file è di 64 MB) o tramite email. Nella seguente guida vi mostreremo come ridurre e ridimensionandone la grandezza dei PDF su PC, generando dei file molto più piccoli e semplici a condividere usando strumenti. LEGGI ANCHE: Migliori 10 ...