Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello | proroga domande al 31 gennaio

Progetto bimbi in strada : l’iniziativa del Primo Circolo didattico di Nocera Superiore

Intesa ANM – Agrorinasce per le scuole : al Centro “Pio La Torre” presentazione del progetto e inaugurazione del Vivaio didattico

Progetto didattico sperimentale Studente-atleta di alto livello anno scolastico 2023/2024 - in cosa consiste e cosa prevedere : in allegato il modello di “Percorso Formativo Personalizzato”

Con il metodo didattico Studenti in cattedra - sperimentato all'Isaac Newton di Brescia - i ragazzi si sentono coinvolti - motivati - e imparano a lavorare insieme. il progetto è stato ideato da Maurizio Parodi - ex dirigente scolastico e autore di libri come La scuola è sfinita e Basta compiti - che spiega : «Invece del sapere usa e getta - così si fissano meglio i contenuti essenziali»