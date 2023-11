Prima Pagina IN Edicola | Italia | match point Un punto per Europei

Leggi su inter-news

(Di lunedì 20 novembre 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT A Leverkusen (20.45) basta un pari con l’Ucraina per qualificarci.. L’a caccia delche vale l’Europeo. Tentazione Scamacca con Politano e Chiesa. Spalletti: «Voglia matta di difendere il nostro titolo. Jorginho non tirerà rigori». TUTTOSPORT L’Inter non è presente in. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...