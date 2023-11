Prima l’Ucraina | poi Israele | perché l’occidente è ai piedi di un vulcano

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 20 novembre 2023) "Il rave party finito in tragedia lo scorso 7 ottobre inè una metafora delle nostre società occidentali”, scrive l’editorialista e capo della redazione Esteri del Point, Luc de Barochez. “Incuranti del pericolo, più di tremila giovani israeliani ballavano e si divertivano a tre chilometri dalla polveriera islamista rappresentata dalla striscia di Gaza. Circa 270 di loro hanno perso la vita. Come la gioventù postmoderna israeliana, è tuttoche, oggi, danza su un. Le braci dei conflitti armati si estendono nel suo ambiente geopolitico, alimentate e incoraggiate dalle potenze revisioniste, ossia la Russia, l’Iran e la Turchia, discretamente appoggiate dalla Cina. Nulla, in linea di principio, dovrebbe unire la dittatura militare-petrolifera di Vladimir Putin, la teocrazia sciita di Teheran, il regime ...