Presa per i capelli e poi ferite al volto L' aggressione choc della mamma di Kata

(Di lunedì 20 novembre 2023) È stata denunciata dalla polizia per lesioni aggravate Katherine Alvarez, la 26enne peruvianadi, la bambina di 5 anni scomparsa dall'ex hotel Astor il 10 giugno scorso, perché avrebbe ferito ripetutamente con un coltello una connazionale di 21 anni nei bagni di una discoteca di Firenze. L'è avvenuta all'interno del «Tenax», noto locale notturno di via Pratese nella notte del 20 novembre, tra le 1,30 e le 2, dove poi sono giunte due volantipolizia e i soccorritori del 118. Secondo quanto è stato ricostruito, la vittima avrebbe incontrato in bagno Katherine, che lei conosce da tempo, e di avere iniziato una discussione per futili motivi, forse rancori legati a precedenti questioni sentimentali. La vittima avrebbe riferito che sarebbe stataper i ...