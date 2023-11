Pratola | “Primavera meridionale” contesta l’antenna

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa nota di Eugenio Musto dell’Associazione “”: “Non si finisce di osteggiare la costruzione di un’antenna che ne spunta subito un’altra, e un’altra ancora.Serra sta diventando il paese delle antenne, a discapito della malcapitata popolazione. Ma si sa, l’umorismo nasce sempre dal sentimento del contrario, quello che restituisce un senso di sconforto e preoccupazione, ancora e ancora. Non si esce da una bagarre che se ne presenta immediatamente un’altra. Al di là della legittima – seppur poco condivisibile – posizione del privato che punta a massimizzare i propri profitti; bisogna registrare, ancora una volta, la totale assenza dell’amministrazione comunale, la quale non riesce a far comprendere la propria posizione ai tanti cittadini in ansia. Stupisce, infatti, apprendere che ...