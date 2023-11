Pozzuoli | il 23enne di Giugliano accoltellato fuori discoteca è fuori pericolo

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 20 novembre 2023) Giuseppe, ildivittima di un accoltellamento al petto atra sabato e domenica, èdi vita. L’aggressione è avvenuta in un parcheggio nei pressi della“Queen” di via Campana. Incensurato, il giovane era in compagnia di alcuni amici L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.