Possibile addio di Morgan da “X Factor” dopo le polemiche

(Di lunedì 20 novembre 2023) Le voci riguardo a undida “X” si fanno sempre più insistenti.– La lite con i giudici a “X” Durante il quarto live di “X“,è stato coinvolto in litigi con vari membri dello staff del talent show di Sky, creando un clima teso. Lee gli scontri sono sfociati in una serie di dichiarazioni offensive, coinvolgendo altri giudici e membri del programma. Lesi sono amplificate anche dietro le quinte, come dimostra un video di un fuorionda che continua a circolare sui social media. Nel video, si vedelitigare animatamente con Ambra e poi lasciare la scena con un linguaggio offensivo. Questi comportamenti hanno ...

Scrittorincittà, la cultura del libro e quel "Primo romanzo" che affondano le radici a Cuneo

... Sabrina Efionayi (, a domani, Einaudi), Ivan Sciapeconi (40 cappotti e un bottone, Piemme), ... E grazie anche agli oltre 200 volontari che hanno resoScrittorincittà 2023. ...

Koopmeiners, possibile addio all’Atalanta in estate: il Napoli resta alla finestra CalcioNapoli1926.it

FcIN - Sensi-Inter, matrimonio agli sgoccioli: possibile un addio prima della scadenza. Tre sondaggi... Fcinternews.it

Gene Simmons: «Giuro sulla Bibbia, i Kiss finiscono qui»

per non dire che questo per i Kiss è il secondo tour d’addio e che stiamo parlando di una band che non si lascia sfuggire possibili occasioni di guadagno. Eppure Simmons garantisce che sarà davvero ...

Morgan, l'addio a X Factor e il futuro: «La mia missione da 007 al servizio della Rai è ormai compiuta, pronto a tornare a casa»

La versione di Morgan. Mentre impazzavano le voci su una sua possibile uscita da 'X Factor', Morgan, in un intervento scritto di suo pugno per il sito Mowmag, già venerdì ...