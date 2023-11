Pjanic | «Con Spalletti sono stati mesi incredibili | mi sono divertito tantissimo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Miralem, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato a Aperibiza-PODCAST dell’attuale tecnico della Nazionale, LucianoMiralem, ex centrocampista di Roma e Juventus, ha parlato a Aperibiza-PODCAST dell’attuale tecnico della Nazionale, Luciano. LE PAROLE – «Ne ho avuti tanti bravi. Ho avuto la fortuna di lavorare con grandi allenatori: Luis Enrique, Allegri,, Garcia, Xavi… Tutti lavorano in una maniera diversa. Consei, mie michiesto come mai non avesse mai vinto qualcosa prima. ...