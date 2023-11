Pietrelcina | scoperta serra artigianale per coltivare marijuana | denunciato un 60enne

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUndi, già noto alle Forze dell’Ordine, aveva realizzato una vera e propria, ubicata all’interno della propria abitazione, per. Sempre incisiva l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti portata avanti dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento, in particolare, nel weekend, i militari della Compagnia del capoluogo sannita si sono resi protagonisti del ritrovamento di una piccoladestinata alla produzione di; il ritrovamento è avvenuto all’interno di un’abitazione del comune di, in una zona rurale ed isolata. E così, a finire nei guai, è stato il proprietario dell’appartamento, già noto ...